Иван Квитка: важно обеспечить кадрами сельские медучреждения

| Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Более 2,5 тыс. жителей села Шорохово Исетского района получают квалифицированную медицинскую помощь.

Как напомнил депутат Госдумы Иван Квитка, который посетил село для мониторинга строительства социально значимых объектов в рамках народной программы "Единой России", сельская амбулатория здесь построена по госпрограмме модернизации первичного звена здравоохранения. На площади более 300 кв. метров оборудованы кабинеты неотложной помощи, стоматологический, процедурный, кабинет раннего выявления заболеваний, палата дневного стационара.

Рабочее место врача в обязательном порядке обеспечено выходом в интернет. Это позволяет использовать возможности телемедицины, когда необходима консультация квалифицированного специалиста, например, врача-кардиолога, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

"Сейчас основная задача в полном объёме закрыть все имеющиеся вакансии в амбулатории, чтобы жители могли своевременно получать медицинскую помощь", — подчеркнул Иван Квитка.

Проблема с нехваткой врачей и графиком их работы в регионе, по словам депутата, решается во многом благодаря партпроекту "Единой России" "Здоровое будущее", координирует который зампредседателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик.

"В регионе планомерно ведётся работа, направленная на подготовку квалифицированных кадров и мотивацию их для работы в сельской местности", — рассказал Квитка.

Отметим, что по нацпроекту "Здравоохранение" в Тюменской области до 2025 года будут отремонтированы и оснащены 40 сельских амбулаторий и ФАПов.