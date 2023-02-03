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Эффективное депонирование углерода почвами принесло победу тюменской студентке в международной олимпиаде

Общество, 10:25 03 февраля 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студентка третьего курса института наук о Земле Тюменского госуниверситета Маргарита Скрицкая признана победительницей Международной экологической олимпиады "Фундаментальные науки в интересах устойчивого развития". Вместе с ней за победу состязались более 200 студентов из университетов Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Необходимо было разработать эффективную технологию депонирования углерода почвами при ведении сельского хозяйства. Наша команда предложила решение по разработке удобрения, способствующего развитию корневой системы у определённых видов сельскохозяйственных культур, и, как следствие, более эффективному депонированию углерода корнями растений", - рассказала Маргарита.

Члены жюри – выдающиеся ученые, лидеры научно-образовательного сообщества стран СНГ, оценивали глубину проработанности материала командой, применимость предлагаемого решения в реальных условиях, а также понимание участниками вклада их проекта в реализацию целей устойчивого развития.

Организатор олимпиады - РХТУ им. Д. И. Менделеева. Награждение победителей прошло в Москве.

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# олимпиада , ТюмГУ

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