Современное пространство для художников создадут в Тюмени на улице Республики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новое современное пространство создадут в Тюмени у дома № 21 по улице Республики. Благоустройство территории и дизайн-проект для нее выбрали горожане. Его реализуют в 2023 году, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Руководитель управы ЦАО Артем Павлюченко рассказал, что в разработке проекта активное участие принимало сообщество студентов института культуры.

"Учитывая близкое расположение Тюменского государственного института культуры, планируется создать культурное пространство с площадками для лекториев, организации выставок. Развивая пешеходное пространство в центральной части города, мы рассматривали эту зону как перспективную, поэтому ландшафтные дизайнеры предложили дополнить ее красивыми деревьями, кустарниками и многолетними растениями", - говорит он.

На территории сохранят и отремонтируют фрагмент кирпичной стены. Достопримечательность может стать местом для проведения перформансов и выставок. Первая экспозиция молодых художников будет устроена уже осенью.

Всего в Тюмени в 2023 году по национальному проекту "Жилье и городская среда" благоустроят три общественные озелененные территории.