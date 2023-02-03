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Современное пространство для художников создадут в Тюмени на улице Республики

Общество, 18:04 03 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новое современное пространство создадут в Тюмени у дома № 21 по улице Республики. Благоустройство территории и дизайн-проект для нее выбрали горожане. Его реализуют в 2023 году, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Руководитель управы ЦАО Артем Павлюченко рассказал, что в разработке проекта активное участие принимало сообщество студентов института культуры.

"Учитывая близкое расположение Тюменского государственного института культуры, планируется создать культурное пространство с площадками для лекториев, организации выставок. Развивая пешеходное пространство в центральной части города, мы рассматривали эту зону как перспективную, поэтому ландшафтные дизайнеры предложили дополнить ее красивыми деревьями, кустарниками и многолетними растениями", - говорит он.

На территории сохранят и отремонтируют фрагмент кирпичной стены. Достопримечательность может стать местом для проведения перформансов и выставок. Первая экспозиция молодых художников будет устроена уже осенью.

Всего в Тюмени в 2023 году по национальному проекту "Жилье и городская среда" благоустроят три общественные озелененные территории.

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# благоустройство , национальный проект Жилье и городская среда

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