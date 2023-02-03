Повысить доступность медпомощи в Нижней Тавде помогают новые автомобили

| Фото: пресс-служба областной больницы №15 | Фото: пресс-служба областной больницы №15

Более 11 тыс. выездов совершили водители областной больницы №15 в селе Нижняя Тавда Тюменской области на новых автомобилях. Медицинское учреждение получило четыре машины Lada Largus в августе, а "Ниву" в мае 2022 года, сообщает пресс-служба больницы.

Все на линию ежедневно выходят пять автомобилей. Чаще всего они обслуживают неотложные вызовы. За полгода бригады выезжали на дом к пациентам 2 тыс. 531 раз. Также машины используются на доставке медицинских бригад на ФАП для проведения диспансеризации или вакцинации. Этим же транспортом 1 тыс. 429 раз пациентов привезли в медучреждение для прохождения диспансеризации. Еще 1 тыс. 710 раз доставили биологические материалы в централизованную лабораторию.

Поставка транспорта проходила в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Средства на автомобили выделили из федерального бюджета.