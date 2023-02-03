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Четыре организации Тюменской области стали лучшими в конкурсе о социальной эффективности

Общество, 16:03 03 февраля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Четыре организации Тюменской области стали призерами конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" по итогам 2021 года. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

"Тюменские электрические сети" заняли второе место в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы". Также на второй строчке разместился образовательный центр "Гелиос", но уже в двух номинациях: "За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы" и "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы".

Детский сад № 36 Тюмени — второе место в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы", а Тюменский индустриальный университет занял третье место в номинации "За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы".

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# конкурс , социальная эффективность , ТИУ

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