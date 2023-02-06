Школьники и студенты Тюменской области активно включились в игру "Город Т"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 500 участников объединил первый этнокультурный квиз "Город Т" в Тюмени. Прошло уже пять турниров, сообщает департамент культуры Тюменской области.

К викторине на знание достопримечательностей, культуры и быта народов Тюменской области подключаются все больше школ и колледжей. Разные форматы заданий – фото и видеовопросы, музыкальные загадки – помогают игрокам сохранять интерес на протяжении всего турнира. Этапы интеллектуальной игры участникам легко преодолевать со специалистами ДНК "Строитель".

Состязания проходят в азартной, но дружеской атмосфере, дают возможность не только проявить себя, но и завести новые знакомства. Квиз доступен обладателям "Пушкинской карты". Подать заявку на участие можно по телефону: 8-919-953-49-56.