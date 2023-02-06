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Школьники и студенты Тюменской области активно включились в игру "Город Т"

Общество, 09:32 06 февраля 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 500 участников объединил первый этнокультурный квиз "Город Т" в Тюмени. Прошло уже пять турниров, сообщает департамент культуры Тюменской области.

К викторине на знание достопримечательностей, культуры и быта народов Тюменской области подключаются все больше школ и колледжей. Разные форматы заданий – фото и видеовопросы, музыкальные загадки – помогают игрокам сохранять интерес на протяжении всего турнира. Этапы интеллектуальной игры участникам легко преодолевать со специалистами ДНК "Строитель".

Состязания проходят в азартной, но дружеской атмосфере, дают возможность не только проявить себя, но и завести новые знакомства. Квиз доступен обладателям "Пушкинской карты". Подать заявку на участие можно по телефону: 8-919-953-49-56.

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# знания , игра , студенты , школьники

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