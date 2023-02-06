Отбор на XXII Молодежные Дельфийские игры завершается в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 310 детей и творческой молодежи Тюменской области приняли участие в отборочном этапе регионального тура XXII Молодежных Дельфийских игр России. Он завершается 6 февраля - в заключительный день идет заочный отбор в номинации "Фотография".

Как рассказала режиссер массовых представлений структурного подразделения Управления по организации и проведению областных мероприятий ГАУК ТО "Тюменское-концертно театральное объединение" Мария Молчанова, самой популярной в 2023 году стала номинация "Изобразительное искусство". На нее подано более 80 заявок во всех возрастных категориях.

На втором месте - номинация "Цирковое искусство". На нее принято 56 заявок, участие приняли 43 заявленных претендента. "Художественное чтение" собрало более 50 заявок, "Эстрадное пение" — более 35.

Напомним, региональный отборочный тур начался 19 января.

"Буквально на следующей неделе станет известен состав делегации, которая представит Тюменскую область на XXII Молодежных Дельфийских играх России в Саратовской области", — сказала Мария Молчанова.

Областной отборочный тур проводился в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Отборы состоялись на площадках колледжа искусств ТГИК, ДК "Нефтяник", Театра кукол, Дома культуры и творчества "Торфяник". Оценивали мастерство и умения участников члены жюри, среди которых были заслуженные деятели культуры. Номера в номинации "Цирковое искусство" отсматривали артисты из Большого Московского цирка.

Мария Молчанова отмечает, что многие участники из года в год проходят региональный отбор, затем едут на всероссийские Дельфийские игры и привозят оттуда награды .

Напомним, в 2022 году на Молодежных Дельфийских играх России регион в Красноярском крае представили 90 человек из Тюмени и Тюменского района, Тобольска и Ишима. Команде удалось завоевать шесть медалей и пять специальных дипломов.

Инна Пахомова