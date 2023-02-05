В муниципалитетах Тюменской области появятся аллеи педагогов и наставников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аллеи педагогов и наставников появятся в каждом муниципалитете Тюменской области в 2023 году.

Напомним, этот год объявлен президентом России страны Годом учителя и наставника. В связи с этим запланировано немало мероприятий, пишет "КП-Тюмень".

Педагоги из Тюменской области станут участниками значимых федеральных мероприятий, в числе которых конкурсы, олимпиады, форумы и научные конференции.

Насыщенной будет и региональная повестка. В Тюмени и муниципалитетах пройдут торжественные приемы педагогов, творческие вечера, посвященные Дню учителя, конкурсы профессионального мастерства, направленные на совершенствование системы взаимодействия учителей и наставников.