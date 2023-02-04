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Месяц профилактики онкологических заболеваний начинается в Тюменской области 

Общество, 08:42 04 февраля 2023

Фото: пресс-служба областной больницы №24

Проверить свое онкологическое здоровье в рамках серии мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы против рака, смогут жители Тюменской области период с 13 по 17 февраля.

В это время в поликлиниках Тюменской области пройдут дни открытого приема. Уже 18 февраля всех пациентов с выявленным подозрением на новообразование примут Центры амбулаторной онкологической помощи - профильное учреждение МКМЦ "Медицинский город", сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Кроме того, специалисты Медгорода, Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики приедут в трудовые коллективы Тюмени с акциями "Убедись, что ты здоров!" и "Академия здоровья". Прямо на рабочем месте тюменцы смогут пройти экспресс-осмотр врачей-онкологов и ряд исследований, а также узнать о профилактике онкозаболеваний.

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