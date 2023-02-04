Тюменские инженеры изготовили квадрокоптер для работы в зоне СВО

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Квадрокоптер, который изготовили тюменские инженеры-энтузиасты, через несколько дней заступит на боевое дежурство в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Летательный аппарат передан в добровольческий отряд, в составе которого сражаются жители Тюменской области. Он дешевле иностранных аналогов. Тюменский коптер уже запущен в серийное производство.

Квадрокоптеры уже давно стали важнейшим инструментом, с помощью которого наши военнослужащие в зоне СВО успешно выполняют боевые задачи.