  • 4 февраля 20234.02.2023суббота
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские инженеры изготовили квадрокоптер для работы в зоне СВО

Общество, 09:57 04 февраля 2023

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Квадрокоптер, который изготовили тюменские инженеры-энтузиасты, через несколько дней заступит на боевое дежурство в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Летательный аппарат передан в добровольческий отряд, в составе которого сражаются жители Тюменской области. Он дешевле иностранных аналогов. Тюменский коптер уже запущен в серийное производство.

Квадрокоптеры уже давно стали важнейшим инструментом, с помощью которого наши военнослужащие в зоне СВО успешно выполняют боевые задачи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:16 04.02.2023Тюменский ансамбль "Юности Сибири" успешно выступил на чемпионате России по народным танцам
11:39 04.02.2023Уватский краеведческий музей отмечает 15-летний юбилей
11:14 04.02.2023Тюменцы получают бесплатные консультации онкологов
10:22 04.02.2023Информационный центр правительства Тюменской области отмечает день рождения