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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Информационный центр правительства Тюменской области отмечает день рождения

Общество, 10:22 04 февраля 2023

Фото: admtyumen.ru

12 тыс. 077 постов и 6 тыс. 520 фотографий опубликовал телеграм-канал "Информационный центр Правительства Тюменской области" за три года работы.

Итоги деятельности канала, который сначала назывался"Оперативный штаб" и освещал работу по борьбе с пандемией COVID-19, подведены в день его рождения.

За три года канал набрал 5 тысяч 760 подписчиков.

Сегодня ИнфоЦентр - официальный канал правительства Тюменской области, где можно получить достоверную и актуальную информацию о деятельности органов власти и важных событиях в области.

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