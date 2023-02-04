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Тюменский ансамбль "Юности Сибири" успешно выступил на чемпионате России по народным танцам

Общество, 12:16 04 февраля 2023

Две серебряных медали завоевал ансамбль народного танца "Юность Сибири" тюменского Дворца творчества и спорта "Пионер" в финале чемпионата России по народным танца имени М.М. Кольцовой.

В турнире участвовали 29 коллективов и в общей сложности более 800 танцоров из разных городов России.

"Коллектив уже четвертый раз участвует в чемпионате России по народным танцам. Все предыдущие выезды были до пандемии, правда участвовал другой состав. Тогда мы дважды привозили золото и один раз серебро. Рада, что ребятам удалось удержать высокую планку", - прокомментировала педагог Яна Никишова.

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