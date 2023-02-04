Спектакль о тайнах купеческой жизни поставят в Тюмени

Фото: группа "ТЕКУТЬЕВка" во ВКонтакте Фото: группа "ТЕКУТЬЕВка" во ВКонтакте

Благотворительный спектакль о тайнах купеческой жизни поставят в Тюменив рамках проекта "Традициями сильны", который стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2022 году.

"Было решено, что благотворительный спектакль должен оживить картинки балов-маскарадов: в них много забавного и поучительного. Еще одной сюжетной линией, возможно, станут истории про призраков. Говорят, их в Тюмени немало", – сообщила исполнительный директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Вера Барова.

Принять участие в постановке может каждый. Весной среди горожан будет объявлен кастинг. Премьера спектакля состоится в сентябре. сообщает "Тюменская область сегодня".