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Спектакль о тайнах купеческой жизни поставят в Тюмени

Общество, 18:34 04 февраля 2023

Фото: группа "ТЕКУТЬЕВка" во ВКонтакте

Благотворительный спектакль о тайнах купеческой жизни поставят в Тюменив рамках проекта "Традициями сильны", который стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2022 году.

"Было решено, что благотворительный спектакль должен оживить картинки балов-маскарадов: в них много забавного и поучительного. Еще одной сюжетной линией, возможно, станут истории про призраков. Говорят, их в Тюмени немало", – сообщила исполнительный директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Вера Барова.

Принять участие в постановке может каждый. Весной среди горожан будет объявлен кастинг. Премьера спектакля состоится в сентябре. сообщает "Тюменская область сегодня".

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