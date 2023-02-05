  • 5 февраля 20235.02.2023воскресенье
  • В Тюмени -15..-17 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На тюменских автотрассах стало меньше опасных участков

Происшествия, 20:28 04 февраля 2023

Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области становится меньше мест концентрации ДТП на автодорогах федерального значения, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

В 2022 году было зафиксировано пять самых опасных мест на трассах. Здесь в общем произошло 23 ДТП, пять человек погибли, 39 человек ранены.

Госавтоинспекция и дорожники уже предприняли ряд мер для стабилизации аварийной обстановки в этих местах. Установлены дополнительные дорожные знаки, информационные щиты. На некоторых участках будут установлены "шериф-балки", имитирующие присутствие патрульного автомобиля ДПС.

Кроме того, усилен контроль за соблюдением водителями ПДД в этих местах, организованы дополнительные дежурства нарядов ДПС. В 2023 году будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности движения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:28 04.02.2023На тюменских автотрассах стало меньше опасных участков
15:31 04.02.2023Тюменские госавтоинспекторы задержали 16 пьяных водителей за ночь
21:10 03.02.2023Под Заводоуковском погиб водитель Chevrolet
18:59 03.02.2023Многодетный отец из Тюменского района заплатит штраф за перевозку детей не по правилам