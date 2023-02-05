На тюменских автотрассах стало меньше опасных участков
В Тюменской области становится меньше мест концентрации ДТП на автодорогах федерального значения, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.
В 2022 году было зафиксировано пять самых опасных мест на трассах. Здесь в общем произошло 23 ДТП, пять человек погибли, 39 человек ранены.
Госавтоинспекция и дорожники уже предприняли ряд мер для стабилизации аварийной обстановки в этих местах. Установлены дополнительные дорожные знаки, информационные щиты. На некоторых участках будут установлены "шериф-балки", имитирующие присутствие патрульного автомобиля ДПС.
Кроме того, усилен контроль за соблюдением водителями ПДД в этих местах, организованы дополнительные дежурства нарядов ДПС. В 2023 году будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности движения.