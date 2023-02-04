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Тюменских новорожденных проверяют на 36 наследственных заболеваний

Общество, 16:27 04 февраля 2023

На 36 наследственных заболеваний вместо пяти проверяют теперь новорожденных в Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Кровь для неонатального скрининга берут из пятки малыша. Анализ отправляют в клинико-диагностический центр в Екатеринбурге. Результат — в течение 72 часов. По итогам скрининга пациентов могут направить на медико-генетическую консультацию.

Отметим, что с 2006 года младенцев в России тестировали только на фенилкетонурию, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз и галактоземию. Лидер по выявлению — фенилкетонурия. Ее находят у одного из 6,5 - 7 тыс. детей.

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