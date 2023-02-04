Выставку фотохудожника Сергея Елесина открыли в тюменской библиотеке

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Выставку "Увидел. 2.0" фотохудожника, члена Союза художников, многочисленного победителя, лауреата международных, всероссийских конкурсов и фестивалей, фотографа информационного агентства "Тюменская линия" Сергея Елесина открыли в Информационно-библиотечном центре для молодежи в Тюмени 4 февраля.

Это вторая экспозиция мастера за 42 года профессиональной деятельности. Первая была в Доме художников, вторая – в библиотеке. По словам Сергея, это возможность показать людям свое творчество, свой взгляд на окружающий мир, события.

"Как и любой другой художник, я хочу показать людям свои работы. Если я их делаю, люди должны это видеть. А дальше им решать – хвалить или критиковать. Если вдруг кто-то скажет, что фото какое-то не понравилось, я и сам посмотрю на него другими глазами", - сказал фотограф.

Сергей Елесин на встрече с друзьями, коллегами, посетителями выставки признался, что считает себя счастливым человеком. "Любимое хобби – это еще и работа, за которую платят", - говорит он, улыбаясь.

84 работы вошли в экспозицию. Есть серии: "Пацаны", "Тренер", "Мы вернемся". Гости выставки интересовались у мастера, где снят тот или иной снимок, насколько сложно выстроить свет, как суметь передать эмоции человека. Сергей уверен, научиться фотографировать сложно, нужно уметь договариваться с фотоаппаратом.

Профессионализм, творческий подход Сергей Елесина заметен в каждой работе, будь она яркой, цветной, или же черно-белой, но не лишенной жизненного смысла.

"В серии черно-белых фотографий есть жизнь. И подписи – было интересно прочесть то, что указано под фото. Эти подписи передают глубину работ, их смысл, порой непростой", - поделилась жительница Тюмени Людмила Климова.

Тюменка Анастасия Иконникова признается, что раньше не видела работы фотографа Сергея Елесина. После знакомства с ним и его снимками осталась под глубоким впечатлением.

"Первое впечатление – фотограф как будто вырывает социально-значимые сейчас темы и фотографирует. Это поверхностно. Пока ты не начинаешь во все это вглядываться на уровне деталей. И ты понимаешь, что в тот момент, когда он фотографировал, его как будто не было, по крайней мере те люди, что запечатлены, они не заметили фотографа, и это здорово", - считает Анастасия.

Главный библиотекарь Информационно-библиотечного центра для молодежи Надежда Чушева рассказала, что давно так легко не работала с фотографом над организацией выставки. Снимки и подписи Сергей Елесин подбирал и расставлял по пространству самостоятельно. Библиотекари уверены, что проект "Увидел. 2.0" заинтересует многих, они готовы с ним знакомить как индивидуальных посетителей, так и группы.

"Каждая фотография настолько живая, трогает. Подписи лаконичные, но раскрывают суть фотографии. Я безумно рада, что у нашей библиотеки появилась такая выставка", - добавляет Надежда Чушева.

Выставка фотохудожника Сергея Елесина будет работать до 25 марта. Вход свободный.

Анжела Лебедева