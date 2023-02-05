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Более 130 млрд рублей заплатили жители Тюменской области за услуги в 2022 году

Экономика, 14:33 05 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

130 млрд 752 млн рублей заплатили жители Тюменской области за различные услуги с января по ноябрь 2022 года. Это на 11 млрд больше, чем за аналогичный период 2021 года, пишет "Вслух.ру".

При этом с апреля по август услуги были востребованы больше, чем в другие месяцы. Объем оплаты за них превышал 12 млрд рублей, тогда как в другие периоды составлял 11 млрд рублей.

Больше всего в 2022 год подорожали услуги зарубежного туризма, организаций культуры, медицинские и бытовые.

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