  • 5 февраля 20235.02.2023воскресенье
  • В Тюмени -6..-8 С 1 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские IT-специалисты представят разработки в сфере медицины

Общество, 16:41 05 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытый стартап-стендап "ИТ в медицине" пройдет в Тюмени 14 февраля. Начало в 16 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142).

Зрители стендапа познакомятся с сервисом по анализу УЗИ снимков сердца "DICOM analyze", системой автоматического забора венозной крови AutoHem и другими проектами, пишет "Тюменская область сегодня".

Работы разработчиков оценят представители департамента здравоохранения региона, потенциальные инвесторы и представители IT-сообщества.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# информационные технологии , Медицина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:01 05.02.2023Как правильно выбрать почвогрунт в магазине, рассказали тюменцам
16:41 05.02.2023Тюменские IT-специалисты представят разработки в сфере медицины
16:08 05.02.2023Выпуск шоу о состязании "Поваров на колесах" в Тобольске показали на Первом канале
15:42 05.02.2023Сорок юных тюменцев пополнили региональную базу талантливых детей