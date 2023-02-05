Тюменские IT-специалисты представят разработки в сфере медицины

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытый стартап-стендап "ИТ в медицине" пройдет в Тюмени 14 февраля. Начало в 16 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142).

Зрители стендапа познакомятся с сервисом по анализу УЗИ снимков сердца "DICOM analyze", системой автоматического забора венозной крови AutoHem и другими проектами, пишет "Тюменская область сегодня".

Работы разработчиков оценят представители департамента здравоохранения региона, потенциальные инвесторы и представители IT-сообщества.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.