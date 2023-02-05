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Выставку художника из Екатеринбурга открыли в Тобольске

Общество, 11:38 05 февраля 2023

Тобольский драматический театр | Фото: Тобольский драматический театр

Персональная выставка художника, дизайнера и музыканта Татьяны Ковалевой "За полчаса до весны" открылась в Тобольском драмтеатре.

Татьяна Ковалева – член Свердловского отделения Союза художников России. Она выросла и училась в Тюмени, сейчас живет в Екатеринбурге. На выставке автор представила более 40 живописных и графических работ, созданных в 2017-2022 годах.

"В экспозиции преобладает графика, ей присуща особая живописность. Подвижная линия, беглый, "эскизный" штрих, дополненные экспрессией цвета создают ощущение непосредственного, эмоционального переживания увиденного", - сообщили организаторы.

Посетить выставку могут все желающие до 2 марта, сообщает пресс-служба театра.

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# выставка , театр

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