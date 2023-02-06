К концу рабочей недели в Тюменской области потеплеет и пойдет снег

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Небольшое потепление и снег прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшую неделю, с 6 по 12 февраля.

Как сообщает центр Фобос, в начале недели под влиянием антициклона снеговые тучи над регионом начнут рассеиваться, и дневная температура понизится до минус 13. Но в четверг-пятницу в регион прорвется новый атмосферный фронт, несущий снегопады и потепление.

В Тюмени 6 февраля ожидается переменная облачность, днем от 8 до 10 градусов мороза, ночью – минус 14, давление выше нормы. Ближайшей ночью переменная облачность, местами дымка. Ветер слабый, юго-западный.

7 февраля в течение суток на фоне повышенного атмосферного давления ожидается переменная облачность, местами дымка. Днем минус 13, ночью – минус 23 градуса. Ветер северо-западный 2 метра в секунду.

8 февраля синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление и переменную облачность. Днем и ночью температура воздуха составит от 9 до 11 градусов ниже ноля. Ветер южный 3 метра в секунду.

9 февраля днем потеплеет до минус 6 градусов, пройдет снег, возможен туман. Ночью столбики термометров опустятся до минус 13, вероятность осадков сохранится. Ветер юго-западный 4 метра в секунду.

10 февраля температура воздуха днем составит минус 7 градусов, ночью ожидается минус 17. В этот день возможны снег и туман. Ветер подует с северо-востока со скоростью 2 метра в секунду.

В выходные дни, 11 и 12 февраля синоптики прогнозируют повышение атмосферного давления и ясную погоду. В дневные часы температура воздуха составит минус 10 градусов, в ночные - столбики термометров могут опускаться до минус 21.

Любовь Голышева