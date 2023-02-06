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Школа фермера в Тюменской области подготовила 82 агрария

Общество, 10:49 06 февраля 2023

Россельхозбанк | Фото: Россельхозбанк

Образовательный проект Россельхозбанка "Школа фермера", реализуемый в Тюменской области совместно с областным департаментом АПК и Государственным аграрным университетом Северного Зауралья, в 2021-2022 году подготовил 82 кадра для агропромышленного комплекса. Всего же за 1,5 года с момента запуска проект "Школа фермера" вырос во всероссийскую образовательную инициативу, благодаря которому для сельского хозяйства страны были подготовлены тысячи квалифицированных аграриев.

В 2022 году Тюменская область была включена в пятый поток обучающего проекта, став одним из 22 регионов, где открылось обучение в школе. Курсы по специальности "Садоводство" прошли 30 человек из разных уголков области. По результатам обучения трое лучших выпускников в рамках торжественного награждения работников сельского хозяйства агропромышленного комплекса Тюменской области получили гранты от РСХБ на развитие своего дела. Церемония состоялась в Большом зале правительства Тюменской области в конце 2022 года.

В планах банка продолжить реализацию проекта и в 2023 году.

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# АПК , образование , Россельхозбанк

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