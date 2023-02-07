В Тюменской области конкурс молодых дарований "Дебют" проходит по пяти номинациям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

XVIII Областной конкурс молодых дарований "Дебют 2023" проходит по пяти номинациям. Заявки принимают с 1 марта, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Номинации: фортепиано, струнные инструменты (скрипка/виолончель, контрабас), духовые и ударные инструменты, хоровое и академическое пение.

Первый отборочный тур пройдет в образовательных учреждениях муниципальных образований с 6 по 28 февраля. Лучшие конкурсанты будут приглашены на областной тур. Он начнется 24 марта, а завершится 2 апреля.

Положение о конкурсе по ссылке.

В 2022 году на конкурс поступило более 400 заявок.