  • 7 февраля 20237.02.2023вторник
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области конкурс молодых дарований "Дебют" проходит по пяти номинациям

Общество, 08:14 07 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

XVIII Областной конкурс молодых дарований "Дебют 2023" проходит по пяти номинациям. Заявки принимают с 1 марта, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Номинации: фортепиано, струнные инструменты (скрипка/виолончель, контрабас), духовые и ударные инструменты, хоровое и академическое пение.

Первый отборочный тур пройдет в образовательных учреждениях муниципальных образований с 6 по 28 февраля. Лучшие конкурсанты будут приглашены на областной тур. Он начнется 24 марта, а завершится 2 апреля.

Положение о конкурсе по ссылке.

В 2022 году на конкурс поступило более 400 заявок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вокал , конкурс , ТКТО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:42 07.02.2023Школьников Тюменской области приглашают на конкурс о Масленице
08:28 07.02.2023Лучшие водители силовых структур покажут мастерство на Туре 23 февраля
08:14 07.02.2023В Тюменской области конкурс молодых дарований "Дебют" проходит по пяти номинациям
19:44 06.02.2023Новые выделенные полосы для автобусов появятся в Тюмени