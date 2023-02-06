Наследник Маресьева и Попкова рассказал тюменским кадетам о профессии военного летчика

Минобороны РФ Минобороны РФ

Курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) Вадим Колпаков встретился с воспитанниками выпускных курсов Тюменского президентского кадетского корпуса.

Будущий летчик, сообщается на сайте Минобороны России, рассказал ребятам о том, почему решил связать свою жизнь с небом и авиацией, а также о поступлении и учебе в легендарном училище.

Краснодарское училище летчиков отсчитывает свою историю с 30-й военной школы пилотов, созданной по приказу Народный комиссариата обороны СССР от 19 августа 1938 года в Чита. Это единственное учебное заведение в России, осуществляющее подготовку военных летчиков. "Профессионализм и мастерство наших летчиков славится во всем мире. Ни одно поворотное событие в истории нашей страны не обошлось без авиации", - отмечено в истории училища.

Уже в самом начале войны 28 июня 1941 года воспитанники школы летчики-истребители Сергей Здоровцев и Петр Харитонов совершили воздушные тараны и первыми удостоились звания Героя Советского Союза.

Печатью особого мужества отмечен подвиг Героя Советского Союза Алексея Маресьева, который стал главным героем книги Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке".

Прототипом главного героя известного кинофильма "В бой идут одни старики" стал выпускник училища дважды Герой Советского Союза Виталий Попков. В годы войны он совершил 418 боевых вылетов, провел 107 воздушных боев, сбил 41 вражеский самолет.

За годы войны 115 выпускникам школы было присвоено звание Героя Советского Союза, трое из них (Виталий Попков, Николай Скоморохов, Нельсон Степанян) удостоены этого звания дважды.

Курсант Вадим Колпаков заострил внимание тюменских кадетов на то, что для поступления важна хорошая физическая подготовка. Он также сообщил, какие предметы ЕГЭ необходимо сдать потенциальным абитуриентам.