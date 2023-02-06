  • 6 февраля 20236.02.2023понедельник
  • В Тюмени -7..-9 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 900 нарушений жилищных прав выявлено в Тюменской области в 2022 году

Общество, 15:58 06 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 900 нарушений жилищных прав выявлено в Тюменской области в 2022 году. По данным областной прокуратуры в суды в интересах гражан было направлено 276 заявлений, к ответственности привлечены 48 виновных, сообщает ведомство.

Кроме того, прокуроры опротестовали более 30 незаконных правовых актов, внесли 308 представлений, по результатам их рассмотрения 163 человека получили дисциплинарные наказания, 90 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушения закона.

Наиболее частые нарушения отмечаются в предоставлении коммунальных услуг, содержании и ремонте общего имущества многоквартирных домов, определении длительности сроков переселения граждан из аварийного жилого фонда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# жилье , права , прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:53 06.02.2023Жители Тюменской области 1 и 2 марта смогут увидеть максимальное сближение Венеры и Юпитера
16:42 06.02.2023Первых IТ-юристов начнут обучать в Тюменском государственном университете
16:31 06.02.2023В Сладковском районе после капитального ремонта открылась Маслянская больница
16:20 06.02.2023Тюменок приглашают на конкурс социальных проектов "Женщины за здоровое общество"