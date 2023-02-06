Более 900 нарушений жилищных прав выявлено в Тюменской области в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 900 нарушений жилищных прав выявлено в Тюменской области в 2022 году. По данным областной прокуратуры в суды в интересах гражан было направлено 276 заявлений, к ответственности привлечены 48 виновных, сообщает ведомство.

Кроме того, прокуроры опротестовали более 30 незаконных правовых актов, внесли 308 представлений, по результатам их рассмотрения 163 человека получили дисциплинарные наказания, 90 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушения закона.

Наиболее частые нарушения отмечаются в предоставлении коммунальных услуг, содержании и ремонте общего имущества многоквартирных домов, определении длительности сроков переселения граждан из аварийного жилого фонда.