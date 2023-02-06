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В Ишиме построят ледовый спорткомплекс

Экономика, 17:26 06 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ледовый спортивный комплекс построят в Ишиме. В двухэтажном современном здании предусмотрено несколько спортивных зон – ледовый корт, залы сухих тренировок для фигуристов и хоккеистов и с тренажерами.

По итогам государственной экспертизы проект получил положительное заключение от регионального управления Главгосэкспертизы России, сообщает пресс-служба ведомства.

Местом для строительства здания выбран участок в северо-восточной части Ишима, в районе улиц Республики и Большой. Многофункциональный комплекс предназначен для учебно-тренировочного катания на коньках, игры в хоккей, проведения соревнований, а также развития массового спорта: предусмотрен прокат спортивного инвентаря.

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# Главгосэкспертиза , Ишим , ледовый комплекс , строительство

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