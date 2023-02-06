Тюменских подростков предостерегли от незаконных услуг в даркнете

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Киберпреступники вовлекают детей и подростков в криминальные группы и сообщества, привлекают к продаже запрещенных товаров и услуг в даркнете, навязывают им радикальные и экстремистские идеи. Есть опасность того, что ребенок может стать жертвой рабства 21 века – траффикинга – торговли людьми.

Об этом рассказал эксперт в области цифровой трансформации компании Mindsmith Руслан Юсуфов. Он пояснил, что даркнет - это теневой сегмент интернета, предназначенный для анонимной передачи информации.

Исследование, проведенное специалистами компании "Ростелеком" и Mindsmith, показало, что подобные сообщества вовлекают несовершеннолетних в наркоманию, тематику социопатии, массовых и ритуальных убийств, сатанизма, анархии, нацизма, экстремизма. Последствия таких рисков могут крайне негативно сказаться на психоэмоциональном и физическом состоянии ребенка, а также представляют опасность для общества в целом.

Юсуфов добавил, что помимо втягивания в криминальные практики, существует и такая опасность, как маркетинговое давление.

В эту группу специалисты внесли следующие риски: интернет как канал сбыта товаров, опасных для жизни и здоровья детей, продвинутые методики маркетинга, темные паттерны и онлайн-мошенничество.

Профессиональные манипуляции криминальных маркетологов заставляют детей совершать спонтанные покупки и быть обманутыми.

По словам Руслана Юсуфова, к продвинутым методикам можно отнести, к примеру, датамайнинг - процесс, используемый компаниями для превращения необработанных больших данных в полезную информацию.

Он привел пример, как на основании анализа покупок одной девушки-школьницы торговая сеть узнала о ее беременности раньше, чем она сама, и стала посылать ей соответствующие предложения.

Стоит отметить, что датамайнинг сейчас является одним из востребованных направлений в крупных корпорациях. И если в компаниях, дорожащих своей репутацией, его используют на благо потребителя, то "черные" маркетологи – лишь в собственных интересах.

Напомним, "Ростелеком" при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде организовал два просветительских вебинара, на которых Руслан Юсуфов рассказал не только о киберрисках в детской среде, но и о технологиях защиты от них.

Инна Кондрашкина