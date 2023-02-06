Тюменцы отправили 20 тонн с посылками для бойцов в Краснодон

ТРО партии "Единая Россия" ТРО партии "Единая Россия"

2 тыс. 397 посылок - 20 тонн - для тюменских военных отправили из Тюмени в Краснодон. Посылки приносили жители области в рамках второго этапа акции "Тепло родного дома", приуроченного ко Дню защитника Отечества, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова посетила склад, с которого сгружали посылки в фуры.

"В этих посылках, на самом деле, тепло родного дома, – подчеркнула Ольга Швецова. – Мы видели, как люди несли детские рисунки, личные письма, вязаные своими руками носки. Эта акция во второй раз доказывает, что всей Тюменской областью мы готовы поддерживать наших бойцов, ждать их и дарить часть своей души".

Из Тюмени посылки отправились в Краснодон, а оттуда их распределят по батальонам и полкам, выдача будет производиться к 23 Февраля.

Напомним, второй этап акции "Тепло родного дома" проходил с 25 января по 3 февраля, тогда любой желающий мог принести именную посылку в один из 35 пунктов приема и отправить ее своему близкому человеку, исполняющему воинский долг в зоне СВО.

Волонтеры "Единой России", принимающие и сгружающие посылки, рассказали, что за проведение второго этапа произошло много трогательных случаев. Например, женщина, у которой погиб сын, принесла посылки для командира взвода, в котором он состоял, а также собрала коробки с продуктами, необходимыми вещами для его друзей-сослуживцев.

Акция "Тепло родного дома" проводится региональным отделением партии "Единая Россия" по инициативе губернатора Александра Моора, при поддержке правительства Тюменской области.

Отметим, что в апреле 2023 года планируется третий этап акции, тогда жители нашей области вновь смогут отправить посылку своему защитнику.