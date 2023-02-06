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Тюменская область участвует в проекте "Стажировки для защитников детства ЛДНР: дорога домой"

Общество, 18:21 06 февраля 2023

t.me/myvmeste72

Тюменская область стала одним из четырех субъектов России, участвующих в проекте "Стажировки для защитников детства ЛДНР: дорога домой". Инициатива получила поддержку по итогам специального конкурса на предоставление грантов президента РФ. Проект реализует общественная организация “Наши дети” совместно с ОНФ, сообщает региональный инфоцентр.

В состав делегации войдут 15 представителей органов образования, муниципальных администраций, центров социальной поддержки семей и детей и других организаций. С 15 по 17 февраля специалисты из ДНР и ЛНР пройдут обучение от профильных экспертов, посетят учреждения социального обслуживания для обмена опытом.

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# ДНР , социальная поддержка

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