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Новые выделенные полосы для автобусов появятся в Тюмени

Общество, 19:44 06 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дополнительные выделенные полосы для общественного транспорта появятся на улично-дорожной сети Тюмени. Такое решение было принято на заседании коллегии городской администрации 6 февраля.

Об этом глава города Руслан Кухарук написал в своих соцсетях.

"Дал поручение директору департамента дорожной инфраструктуры и транспорта рассмотреть возможность дополнительного введения выделенных полос. Работа проводится в рамках Стратегии развития общественного транспорта города Тюмени, разработанной научным сообществом", - отметил он.

Также на коллегии обсудили продолжающийся капитальный ремонт здания и благоустройство территории школы № 62 по ул. Газовиков, 3а. Разрабатывается проектная документация по ремонту зданий и благоустройству территорий школ № 41 (ул. Воровского, 11а) и № 67 (ул. Камчатская, 154);

В поле зрения специалистов – новые парковочные места в городе, которые начали работать с 6 февраля.

"При введении нового этапа формирования платного парковочного пространства поручил специалистам "Тюменьгортранса" активно вести разъяснительную работу по бесплатному периоду стоянки машин и в течение двух недель поменять дорожные знаки, информирующие об этом", - сказал Руслан Кухарук.

Специалисты департамента земельных отношений и градостроительства проведут встречи с жителями территорий, где в будущем предполагается реализовать механизмы КРТ.

Завершилась коллегия темой готовности Тюмени к "Лыжне России – 2023". Глава города пригласил тюменцев на 41-ю Всероссийскую массовую лыжную гонку, которая пройдет на стадионе ГАУ Северного Зауралья 11 февраля, старт в 12 часов.

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# автобусы , парковки , Руслан Кухарук

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