В Тюменской области военные автоинспекторы рассказали кадетам о правилах дорожного движения

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Автоинспекторы Центрального военного округа (ЦВО) напомнили тюменским кадетам о правилах дорожного движения.

На территории Тюменского президентского кадетского училища, сообщается на сайте Минобороны России, прошла профилактическая акция в рамках конкурса "Правила движения требуют уважения", который проводится военной автомобильной инспекцией Минобороны России среди ведомственных довузовских учреждений.

"Особое уделили внимание автоинспекторы уделили передвижению ребят при переходе через "зебру", использованию светоотражающих элементов на одежде в темное время суток, а также поведению вблизи общественного транспорта", - отмечено в сообщении.

Во время встречи с инспекторами юноши смогли задать все интересующие их вопросы.

В рамках конкурса "Правила движения требуют уважения" воспитанникам ведомственных довузовских учреждений необходимо снять видеоролики, основной целью которых является побуждение к соблюдению ПДД и уважительного отношения ко всем участникам дорожного движения.