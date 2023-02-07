  • 7 февраля 20237.02.2023вторник
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области военные автоинспекторы рассказали кадетам о правилах дорожного движения

Общество, 12:37 07 февраля 2023

Минобороны РФ

Автоинспекторы Центрального военного округа (ЦВО) напомнили тюменским кадетам о правилах дорожного движения.

На территории Тюменского президентского кадетского училища, сообщается на сайте Минобороны России, прошла профилактическая акция в рамках конкурса "Правила движения требуют уважения", который проводится военной автомобильной инспекцией Минобороны России среди ведомственных довузовских учреждений.

"Особое уделили внимание автоинспекторы уделили передвижению ребят при переходе через "зебру", использованию светоотражающих элементов на одежде в темное время суток, а также поведению вблизи общественного транспорта", - отмечено в сообщении.

Во время встречи с инспекторами юноши смогли задать все интересующие их вопросы.

В рамках конкурса "Правила движения требуют уважения" воспитанникам ведомственных довузовских учреждений необходимо снять видеоролики, основной целью которых является побуждение к соблюдению ПДД и уважительного отношения ко всем участникам дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кадеты , правила дорожного движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:02 07.02.2023Медучреждения Тюменской области получили 165 млн рублей по электронным родовым сертификатам
13:29 07.02.2023Более 700 тюменских школьников узнали о Менделееве и Муравленко в мобильной 3D-лаборатории
13:18 07.02.2023Живопись художницы Веры Сбродовой представят в музейном комплексе в Тюмени
13:07 07.02.2023Скульптуру медикам в сквере на улице Юрия Семовских в Тюмени установят на площадке с видом на водоем