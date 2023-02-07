К сдаче ЕГЭ в Тюменской области готовятся 11 тыс. 168 человек

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

11 тыс. 168 человек в Тюменской области готовятся к сдаче ЕГЭ в 2023 году. Из них 10 тыс. 715 являются выпускниками текущего года. Прием заявлений на сдачу единого госэкзамена завершился 1 февраля, сообщает информационный центр правительства региона.

Самый массовый экзамен - по русскому языку. Его будут сдавать все участники. Это обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании, результаты необходимы для поступления в вуз на любое направление подготовки.

Вторым по степени важности стоит математика. Экзамен профильного уровня выбрали 3 тыс. 927 участников, базового уровня - 7 тыс. 140 человек.

Самым популярными предметом по выбору остается обществознание, его планируют сдавать 3 тыс. 715 участников. Далее идет информатика и ИКТ, популярность которой растет. В 2023 году ее планируют сдавать 1 тыс. 668 тюменцев. Количество заявлений на участие в ЕГЭ по биологии и физике в этом году одинаковое - по 1 тыс. 595 человек.

Среди иностранных языков по-прежнему на первом месте английский язык, в этом году его намерен сдать 861 участник. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались 14 человек, китайскому – 3, французскому – 1.

Отметим, ЕГЭ в 2023 году пройдет в три этапа: досрочный - с 20 марта по 19 апреля, основной - с 26 мая по 1 июля и дополнительный - с 6 по 19 сентября. Полное расписание экзаменов размещено по ссылке.