825 млн рублей сельской ипотеки выдал Россельхозбанк тюменцам в 2022 году

| Фото: ГУС Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУС Тюменской области во ВКонтакте

Более 316 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 825 млн рублей выдал Тюменский региональный филиал Россельхозбанка в 2022 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий".

Всего с начала работы государственной программы в Тюменской области улучшили жилищные условия по сельской ипотеке почти 1574 тыс. клиентов, было выдано свыше 3,6 млрд рублей.

Самыми популярными направлениями для покупки недвижимости в рамках программы стали Тюменский район — более 247 сделок, Заводоуковский район — свыше 21 сделки, а также Ишимский и Упоровский районы.

"Мы выбирали жилье недалеко от Тюмени — в с. Перевалово, с хорошей инфраструктурой и транспортной доступностью. Выбор пал на новый современный дом от застройщика. Для покупки жилья мы воспользовались программой сельской ипотеки под 3% от Россельхозбанка. Таким образом, 31 декабря мы отмечали сразу два праздника – Новый год и новоселье", — рассказала клиентка банка Ольга Мантула, воспользовавшаяся сельской ипотекой от РСХБ.

Средства по программе сельской ипотеки с 2022 года можно направить на индивидуальное строительство жилья, либо на покупку уже готового загородного дома с участком. При этом если дом с участком приобретается у физического лица, объект должен быть не старше 5 лет. В случае покупки недвижимости у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года. Заемщику также требуется постоянная регистрация по адресу приобретенного объекта.

В 2023 году Россельхозбанк продолжает выдачи по программе сельской ипотеки.