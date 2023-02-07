Владимир Якушев: Тюменская область – самый спортивный регион УФО

| Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО

Тюменская область оказалась самым спортивным регионом Уральского федерального округа по итогам 2022 года.

Об этом сказал полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев.

Физкультурой и спортом регулярно занимается 57% жителей Тюменской области. Следом идут ЯНАО и Курганская область, где в систематические занятия вовлечены 55 и 54% жителей. В Свердловской области доля граждан, регулярно занимающихся спортом, составляет 52%, в ХМАО-Югре – 51%, в Челябинской области – 50%.

"Регионы активно занимаются реализацией проектов "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Важно сохранять динамику. Продолжать развитие спортивной инфраструктуры и наращивать число приверженцев активного и здорового образа жизни", – подчеркнул Владимир Якушев.

По уровню обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности в лидерах – Зауралье, где показатель по итогам 2022 года составил почти 72%. На втором месте находится Ямал (65%), на третьем – Тюменская область (63%). Далее идут Свердловская и Челябинская области (по 57%) и Югра (48%).