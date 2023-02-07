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Дополнительные баллы при поступлении в вузы и колледжи будут зачислять за службу в армии

Общество, 17:29 07 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные баллы при поступлении в вузы и колледжи будут зачислять за службу в армии. Такой законопроект "Единой России" поддержал в первом чтении на пленарном заседании в Госдуме, написал депутат Государственной думы Иван Квитка в своем Telegram-канале.

Сейчас баллы при поступлении начисляются будущим студентам за волонтерскую работу, победы в предметных олимпиадах, достижения в творческих и спортивных состязаниях. Эта льгота будет предусмотрена и для прошедших срочную службу абитуриентов.

"Убежден, что служба в армии закаляет характер, является серьезной школой жизни. Когда молодой человек отслужил, он осознанно подходит к выбору будущей профессии. Дополнительные баллы станут хорошим стимулом для продолжения учебы", – сказал Иван Квитка.

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# армия , законопроект

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