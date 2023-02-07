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Представители Тюменской области стали лауреатами премий "Воздушные ворота России" и "Skyway Service Award"

Общество, 18:39 07 февраля 2023

из сообщества "Росавиация" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Росавиация" во ВКонтакте

Представители Тюменской области стали лауреатами премий "Воздушные ворота России" и "Skyway Service Award". Церемония прошла на X национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2023 в Москве 7 февраля.

Среди лауреатов премии "Воздушные ворота России" в 2023 году – трое сотрудников международного аэропорта "Ремезов", расположенного в Тобольском районе. Это начальник службы информационных технологий и связи Сергей Радченко, инженер-инспектор отдела по безопасности полетов и качеству Геннадий Зубарев, руководитель юридической службы Татьяна Павлик.

Победителями VII премии "Skyway Service Award" стали сотрудники авиакомпании "ЮТэйр". Это пилот-инструктор-методист – заместитель начальника службы рекрутинга и профподготовки летного состава летного директората Роберт Шевченко, начальник инженерного центра АО " ЮТэйр-Инжиниринг" Юрий Черных, главный штурман отдела летных стандартов летного директората ПАО "Авиакомпании "ЮТэйр" Александр Шарун, командир авиаэскадрильи №1 воздушных судов АН-24/26 летной службы АО "ЮТэйр" Николай Зайцев, директор центра подготовки персонала авиакомпании "ЮТэйр" Владимир Демкин. Также победителем премии стал неработающий пенсионер авиакомпании "ЮТэйр" Владимир Цветков. Им вручили памятные медали.

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Премии приурочили к празднованию 100-летия гражданской авиации России.

Инна Пахомова

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# авиакомпания , аэропорт , премия

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