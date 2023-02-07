Тюменская область и фонд "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и фондом "Круг добра" подписали глава региона Александр Моор и председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко в Тюмени 7 февраля.

"Мы убедились, что консолидация усилий дает больше шансов и возможностей. Уверен, что подписание соглашения о взаимном сотрудничестве с фондом "Круг добра" поможет сделать нашу работу более эффективной и оперативной, чтобы все нуждающиеся в помощи дети с редкими заболеваниями ощущали теплоту, поддержку и внимание к своей судьбе", – подчеркнул Александр Моор.

Напомним, фонд "Круг добра" создан по инициативе президента России Владимира Путина в 2021 году. Его основные задачи – реализация дополнительного механизма организации и финансирования медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.

Протоиерей Александр Ткаченко считает, что труд тюменских врачей и личное внимание губернатора является гарантией того, что ребята с редкими заболеваниями получат помощь. "Еще до создания фонда "Круг добра" регион изыскивал средства, чтобы покупать для них дорогостоящие лекарства. Наш фонд – это инструмент, который по указу президента России берет на себя такие обязательства. Самое главное – мы формируем запас лекарств в регионе, чтобы при появлении нового ребенка с редким заболеванием начать терапию незамедлительно", – отметил протоиерей.

Председатель правления фонда "Круг добра" выразил уверенность в том, что результатом подписания соглашения станет ускорение поставок лекарственных препаратов и увеличение эффективности оказания медицинской помощи детям с редкими заболеваниями.

За время работы фонда в число его подопечных вошли уже более 70 юных жителей Тюменской области, сообщил Александр Моор. За счет средств фонда они обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по 14 заболеваниям. Среди них и ребятишки с диагнозом "спинальная мышечная атрофия". С июня 2021 года они получают лекарства за счет средств фонда "Круг добра".

"Экспертным советом фонда удовлетворены все заявки на дорогостоящие лекарства для тюменских детей. Это огромная поддержка для семей и совершенно другое качество жизни для этих ребятишек", – обратился губернатор к Александру Ткаченко.

Региональные органы власти также уделяют самое серьезное внимание поддержке земляков, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями. Необходимую лекарственную терапию в Тюменской области получают 200 таких пациентов, в том числе 109 детей. На эти цели из областного бюджета израсходовано более 150 млн рублей.

Кроме того, за счет средств регионального бюджета дети с сахарным диабетом в Тюменской области обеспечиваются системами мониторинга глюкозы, а ребята с паллиативным статусом – медицинскими изделиями для использования в домашних условиях.

Евгений Бабенко