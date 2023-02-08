Ученые работают над очисткой тюменской воды от марганца

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Методику доочистки воды от марганца путем обработки перманганатом калия разрабатывают ученые Тюменского индустриального университета с технологами "Тюмень водоканала".

"Уже состоялись лабораторные испытания. В ближайшее время на Велижанский водозабор доставят установку автоматического дозирования реагента", — сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

До конца февраля оборудование будет собрано и начнутся промышленные испытания.

Ранее в рамках научно-исследовательских испытаний на Велижанских водоочистных сооружениях был изменен процесс аэрации-дегазации. Ученые предложили уменьшить продолжительность аэрации, увеличив размер пузырьков воздуха, что повысило качество очистки воды на фильтрах.