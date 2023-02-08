Кинологи Росгвардии в Тюмени обучают служебных собак поиску взрывчатки и задержанию нарушителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кинологи Росгвардии вместе со своими питомцами проходят обучение в Тюмени. Более 70 специалистов со всей регионов страны в течение четырех месяцев занимаются в Центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа.

Занятия в первую очередь направлены на совершенствование знаний, умений в дрессировке служебных собак. Помимо специальной подготовки кинологии в программе курса занимаются инженерной, физической, военно-политической и огневой подготовкой, а также военной топографией, радиационной, химической и биологической защитой и другими дисциплинами.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"На первоначальном этапе вырабатывается контакт собаки и дрессировщика. Когда контакт налажен и собака становится дисциплинированной, начинается специальная дрессировка по направлениям – патрульно-постовой и минно-розыскной службам", - рассказал преподаватель кинологического центра Уральского округа Росгвардии Виктор Криштофик.

По его словам, основной упор у патрульно-розыскных собак – на защиту кинолога, на поиск по следу и задержание убегающего нарушителя. Минно-розыскные четвероногие обучаются поиску взрывчатых веществ в самых различных местах и подаче специального знака при обследовании машин, вещей, помещений и отрытой местности.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профессиональная подготовка служебной собаки начинается в возрасте трех-четырех месяцев с развития контактов со своим наставником. Щенков приучают к специальному снаряжению и процедурам – уходу, вычесыванию и другим. Параллельно вводится общий курс дрессировки. В первое время маленькие щенки занимаются столько, сколько могут – до первых признаков усталости.

Для определения "профпригодности" щенков существуют системы специальных тестов, также важно происхождение – это будет гарантией физического здоровья и способностей. Питомец должен быть крепким, активным, с хорошим аппетитом и готовностью сотрудничать с человеком. В дальнейшем проходит определение будущей специальности – так, минно-розыскные собаки должны быть постоянно увлечены поиском чего-нибудь.

В основном "несут службу" немецкие и бельгийские овчарки, но хорошие поисковые качества есть также у лабрадоров. Редкий гость центра - спаниель. Дарья Данилова, специалист-кинолог приехала в тюменский центр из Свердловской области со спаниелем Бэллой.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам девушки, ее восьмимесячная подопечная только начала обучение. "Как девушке мне было бы непросто справляться с такой крупной собакой, как немецкая овчарка, поэтому выбрала русского охотничьего спаниеля", - рассказала она.

Отметим, что свои "имена" служебные собаки получают не случайно: в каждой кличке "зашифрованы" регион и год рождения животного. Каждая служебная собака оформлена официально - как любой сотрудник. "На пенсию" четвероногие выходят примерно в 6-8 лет, у каждого животного этот срок индивидуален и зависит от породы и состояния здоровья.

В завершении курса обучения в Тюмени и после успешной сдачи квалификационных экзаменов специалисты-кинологи получают свидетельства о прохождении профессионального обучения, а также свидетельства о сертификации собак.

Николай Ступников