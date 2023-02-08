144 жителя Тюменской области откроют свое дело при поддержке служб занятости в 2023 году

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

144 жителя Тюменской области смогут открыть свое дело при поддержке службы занятости региона в 2023 году. В целом, с начала реализации программы по содействию самозанятости безработных граждан в области собственный бизнес начали вести более 2 тыс. 400 тюменцев, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Одна из участниц программы – начинающий предприниматель Татьяна Полищук открыла развивающую студию для детей "АРТ.УМ" в Ялуторовске. Для оснащения студии она приобрела необходимое оборудование и мебель. Кадровым центром "Работа России" на эти цели ей выделили 192 тыс. рублей.

Сейчас в арт-студии проводятся занятия для детей разного возраста и семей. Желающих также могут записать на направления по робототехнике, на продленку для школьников и в "Малышарики". Кроме того, проводятся мастер-классы.

Обратиться за консультацией по содействию самозанятости можно в любое отделение Кадрового центра "Работа России" Тюменской области.