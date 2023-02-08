Тюменских музыкантов приглашают на конкурс #Песнидлявсех

| Фото: дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: дворец творчества и спорта «Пионер»

Тюменцев приглашают принять участие в проекте #песнидлявсех. Третий региональный фестиваль-конкурс новой музыки состоится в Тюмени 11 и 12 марта, сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

Прием заявок продлится до 5 марта по ссылке. Участие допускается в четырех возрастных группах от 10 лет, возрастная категория ансамбля определяется по среднему возрасту участников.

Принять участие в фестивале можно в номинациях "Синтез", "Поэзия", "Музыка", "Артист" и "Кавер". Также возможно участие в спецноминациях "Лучшая обложка сингла", "Лучшее музыкальное видео", "Лучший клип", "Лучший автоаккомпанемент" и "Лучшая аранжировка".

Участник имеет право заявиться в любом из указанных стилевых направлений с одной песней бесплатно. В случае участия в нескольких стилевых направлениях или номинациях, или исполнения нескольких песен, за каждую последующую номинацию требуется организационный взнос.

18 и 19 февраля пройдет предварительное прослушивание, очно по приглашению участников из Тюмени и онлайн для иногородних участников. 11 марта состоится конкурсное прослушивание по номинациям и "Джем-концерт" гостей и лауреатов прошлых лет.