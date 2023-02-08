220 жителей Тюменской области станут новоселами по программе расселения аварийного жилья в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа по переселению граждан из жилых домов блокированной застройки и многоквартирных домов, чьё аварийное состояние не связано с физическим износом, реализуется в Тюменской области. До 2017 года из общего количества такого жилья аварийными признаны 274 дома. Их общая площадь составляет 28,6 тысяч кв. метров, сообщает Главное управление строительства.

"На данный момент новое жильё или возмещение стоимости получили 1300 человек. До конца года ещё около 220 человек улучшат жилищные условия по данной программе", - сказал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.

До конца 2023 года по дополнительной к федеральному проекту "Жилье" программе будет расселено еще 3,15 тысячи кв. метров жилья блокированной застройки. Полностью завершить программу планируется в 2025 году.