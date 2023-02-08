В Тюмени построят многофункциональные автозаправочные комплексы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Многофункциональные автозаправочные комплексы планирует построить в Тюмени компания "ТПК "ГАЗ". В них будут включены автомоечные системы, магазины и кафе, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Сейчас у предприятия 43 АЗС в Тюменской области. Руководители обратились за поддержкой в департамент, где с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым и директором Инвестагентства Николаем Пуртовым обсудили возможности реализации проекта.