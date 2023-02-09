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Детский сад на улице Волгоградской в Тюмени открылся после ремонта

Общество, 21:55 08 февраля 2023

из тelegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из тelegram-канала Руслана Кухарука

После капитального ремонта открылся детский садик "Солнышко" по ул. Волгоградская, 14. Сейчас его посещают 160 детей, это 6 групп, из них 86 — в возрасте до трех лет и 40 — от года до двух.

"В мае 2020 года здесь начался ремонт, необходимо было полностью "перекроить" здание 1964 года постройки, сделав его по-современному безопасным и функциональным. Мы регулярно проводили планерки с подрядчиками. Сегодня в рамках рабочего объезда мы посетили его, посмотрели, как малыши там обустраиваются", - написал в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.

В игровых зонах на улице теперь новые беседки, качели, детские игровые комплексы. В обновленном дошкольном учреждении все сделано по современным стандартам: игровые, спальни и музыкальный зал. В коридорах, на лестничных площадках размещены таблички с загадками, рисунки ребят.

"Педагогический коллектив детского сада — хорошая, слаженная команда, которая активно помогала в период ремонта и сейчас делает всё, чтобы детям было здесь уютно и комфортно", - отметил Руслан Кухарук.

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# детский сад , Руслан Кухарук

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