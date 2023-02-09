2,8 тысяч тюменцев льготных категорий получили путевки в санатории в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 351 житель Тюменской области из льготных категорий получил бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение в 2022 году. Еще 458 путевок предоставили нуждающимся в сопровождении тюменцам, сообщает отделение СФР по региону.

Каждый получатель прошел лечение в здравнице по своему профилю заболевания в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

Получить льготную путевку можно в санатории, расположенные в Тюменской, Свердловской, Курганской областях и Краснодарском крае. Заявление можно подать на сайте Госуслуг, МФЦ, по почте и на личном приеме в офисах клиентского обслуживания отделения СФР по Тюменской области.

Санаторно-курортные путевки распределяются в порядке очередности по дате подачи заявления и профилю заболевания. Узнать свой номер очереди можно на сайте Отделения СФР по Тюменской области в разделе "Гражданам" – "Очередь на санаторно-курортное лечение". Механизм поиска прост: потребуется только номер СНИЛС. Информация в указанном разделе обновляется каждые десять дней.