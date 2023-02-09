  • 9 февраля 20239.02.2023четверг
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

2,8 тысяч тюменцев льготных категорий получили путевки в санатории в 2022 году

Общество, 18:42 09 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 351 житель Тюменской области из льготных категорий получил бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение в 2022 году. Еще 458 путевок предоставили нуждающимся в сопровождении тюменцам, сообщает отделение СФР по региону.

Каждый получатель прошел лечение в здравнице по своему профилю заболевания в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

Получить льготную путевку можно в санатории, расположенные в Тюменской, Свердловской, Курганской областях и Краснодарском крае. Заявление можно подать на сайте Госуслуг, МФЦ, по почте и на личном приеме в офисах клиентского обслуживания отделения СФР по Тюменской области.

Санаторно-курортные путевки распределяются в порядке очередности по дате подачи заявления и профилю заболевания. Узнать свой номер очереди можно на сайте Отделения СФР по Тюменской области в разделе "Гражданам" – "Очередь на санаторно-курортное лечение". Механизм поиска прост: потребуется только номер СНИЛС. Информация в указанном разделе обновляется каждые десять дней.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# льготники , санаторно-курортное лечение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:04 09.02.2023Тюменская область вошла в тройку лучших регионов рейтинга качества жизни АСИ
19:46 09.02.2023Горячее питание в четырех школах Тюмени проверили общественники
19:23 09.02.2023Медикаменты, одежду и оборудование отправили жители Армизонского района участникам СВО
19:10 09.02.2023Вдохновленный тюменскими коврами арт-объект из металла установили на набережной