Пожилые тюменцы могут присоединиться к онлайн-занятиям по финансовой грамотности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения проводит Центробанк России. Вебинары продлятся до 21 апреля, сообщают пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области.

Всего запланировано 100 онлайн-встреч, где участникам расскажут, как распознать самые актуальные схемы, которые используют мошенники, чтобы получить доступ к деньгам доверчивых граждан. Они также узнают, как правильно сориентироваться в разнообразии финансовых и банковских продуктов и выбрать наиболее подходящий, грамотно спланировать свой бюджет и многое другое.

Расписание, инструкции для подключения и методические материалы размещены на сайте проекта. К занятиям можно будет подключиться как группой, например в центрах социального обслуживания населения, так и индивидуально — с помощью домашнего компьютера, смартфона или планшета.

Отметим, что подобные вебинары для старшего поколения проводятся во всех регионах России с 2020 года. Предыдущая сессия осенью 2022 года собрала более 148 тыс. просмотров.

Кроме этого, Банк России запустил серию онлайн-уроков для школьников, которая продлится до 21 апреля.