  • 9 февраля 20239.02.2023четверг
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В симуляционном центре ТюмГМУ проходят аккредитацию по 12 специальностям

Общество, 17:47 09 февраля 2023

Тюменский медуниверситет | Фото: Тюменский медуниверситет

Аккредитацию по 12 направлениям проходят 127 специалистов в симуляционном центре Тюменского медицинского университета. Это ординаторы, окончившие обучение в 2022 году, а также врачи, прошедшие переподготовку по новой для себя специальности, сообщает пресс-служба вуза.

Аккредитация включает тестирование и решение ситуационных задач. Так, рентгенологи кроме решения задач демонстрируют навыки выполнения базовой сердечно-легочной реанимации и оказания экстренной медицинской помощи.

Теперь при прохождении первичной и первичной специализированной аккредитации участнику на каждом этапе дается по три попытки выполнить задание. Если он не справляется и повторно подает документы для аттестации, то на каждом этапе у него будет уже только по одной попытке, отмечают экзаменаторы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аккредитация , ТюмГМУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:04 09.02.2023Тюменская область вошла в тройку лучших регионов рейтинга качества жизни АСИ
19:46 09.02.2023Горячее питание в четырех школах Тюмени проверили общественники
19:23 09.02.2023Медикаменты, одежду и оборудование отправили жители Армизонского района участникам СВО
19:10 09.02.2023Вдохновленный тюменскими коврами арт-объект из металла установили на набережной