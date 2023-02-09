В симуляционном центре ТюмГМУ проходят аккредитацию по 12 специальностям

| Фото: Тюменский медуниверситет | Фото: Тюменский медуниверситет

Аккредитацию по 12 направлениям проходят 127 специалистов в симуляционном центре Тюменского медицинского университета. Это ординаторы, окончившие обучение в 2022 году, а также врачи, прошедшие переподготовку по новой для себя специальности, сообщает пресс-служба вуза.

Аккредитация включает тестирование и решение ситуационных задач. Так, рентгенологи кроме решения задач демонстрируют навыки выполнения базовой сердечно-легочной реанимации и оказания экстренной медицинской помощи.

Теперь при прохождении первичной и первичной специализированной аккредитации участнику на каждом этапе дается по три попытки выполнить задание. Если он не справляется и повторно подает документы для аттестации, то на каждом этапе у него будет уже только по одной попытке, отмечают экзаменаторы.