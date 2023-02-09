Креативный потенциал Тюменской области представлен на международной конференции в Сколково

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежегодная международная конференция Regions CreativeTECH открылась в инновационном центре Сколково 9 февраля. В состав делегации от Тюменской области вошли глава Тюмени Руслан Кухарук, директор ТАРКИ Алексей Краев, директор Тюменского технопарка Антон Ермолаев.

На сессии "Креативная экономика на местах. Эффекты развития" о ключевых направлениях развития данного сектора экономики в Тюмени рассказал Руслан Кухарук. Он обратил внимание участников на то, что по итогам анализа АСИ, выполненного по данным 2021 года, Тюмень находится на второй строчке всероссийского рейтинга с показателем 14,1 % - вклад во внутренний муниципальный продукт. При этом скрытые креативные индустрии составляют 4,7 %.

"Это те проблемы, которые еще нужно изучить, узнать тех людей, которым нужна помощь для развития в креативных индустриях. Программы поддержки есть на городском, региональном уровнях. Мы сделали ставку на креативные индустрии. Для этого создали Тюменское агентство развития креативных индустрий, работаем над системой образования, выстраивания диалогов с университетами в этой сфере. И разработали систему запуска проектов", - говорит Кухарук.

| Фото: скриншот видео трансляции | Фото: скриншот видео трансляции

Межвузовский кампус, который появится в Тюмени, по мнению главы города, имеет глубокий потенциал в формировании кадров для креативной индустрии.

"Создание кластера креативных индустрий – задача ближайшей перспективы. Это то самое выстраивание цепочки, которая позволит усилить креативную экономику. Мы видим потенциал людей, которые со своими идеями интересны горожанам, бизнесу", - сказал Руслан Кухарук.

Креативная экономика дает больше добавленной стоимости, уверены эксперты международной конференции Regions CreativeTECH.

Глава Тюмени посоветовал участникам сессии больше работать с людьми, которые заинтересованы в развитии креативной экономики, готовы масштабировать свои проекты, вносить существенный вклад в экономику города, региона. Пример тому – фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре".

"Из небольшого проекта он дорос до федеральной площадки. Иван Шмонин стал президентом Союза экстремальных видов спорта России. Фестиваль "Битва на Туре" - продукт экономически обоснованный и выгодный. Просто нужна команда, связующее звено между властью и креативными горожанами, и еще важно доверие", - подчеркнул Кухарук.

Анжела Лебедева