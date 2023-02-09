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На 67 избирательных участках Тюменской области установят информационные материалы, выполненные крупным шрифтом

Общество, 14:16 09 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На выборах губернатора Тюменской области 67 избирательных участков будут оснащены информационными материалами, выполненными крупным шрифтом и с применением шрифта Брайля. Соответствующее решение было принято 9 февраля на заседании Избирательной комиссии Тюменской области.

Перечень избирательных участков, на которых необходимо будет разместить такие информационные материалы, были определены по сведениям всех территориальных избирательных комиссий.

"Мы всегда уделяем повышенное внимание людям с ограниченными возможностями здоровья, - рассказал председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. – Особое внимание уделяем трем категориям –слабовидящим и инвалидам по зрению, слабослышащим и тем у кого есть нарушения опорно-двигательного аппарата. Заранее выясняем, где они будут голосовать – на участке или дома".

Повышенным спросом, по словам Игоря Халина, пользуется информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и трафареты для голосования. "Шрифт Брайля на самом деле знает не очень много людей, - пояснил он. – Но мы используем эту технологию".

Выборы губернатора Тюменской области, депутатов Тюменской городской думы, довыборы депутатов Тюменской областной думы и нескольких дум сельских поселений пройдут в единый день голосования 10 сентября.

Борис Олейник

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# выборы , Игорь Халин , инвалиды

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