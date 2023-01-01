В Тюмени 10 сентября выберут 36 депутатов городской думы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выборы депутатов Тюменской городской думы пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года по прежней системе - будет избрано 36 депутатов, сообщил агентству "Тюменская линия" председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Десять депутатов будут избраны по партийным спискам, 26 – по одномандатным избирательным округам. В голосовании примет участие 580 тыс. 283 избирателя. Будет работать 299 участковых избирательных комиссий", – уточнил он.

Впервые организация выборы депутатов думы города Тюмени возложена на территориальную комиссию Восточного административного округа Тюмени.

Среди крупных выборов председатель областной избирательной комиссии назвал выборы депутатов Переваловского муниципального образования Тюменского района седьмого созыва. В них примет участие 5 тыс. 528 человек, будет избрано 10 депутатов.

"Избирательная комиссия городского округа город Тюмень ликвидирована с 29 декабря 2022 года, как и все муниципальные избирательные комиссии России, - сказал Игорь Халин. – Соответствующие поправки внесены в Избирательный кодекс Тюменской области".

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области напомнил о том, что 2023 год – это год переформирования участковых избирательных комиссий, которые формируются на 5-летний срок.

"Этот срок как раз истекает в 2023 году, - пояснил он. - Поэтому предстоит большая серьезная организационная, консультационная, методическая работа по подготовке кадров и по переформированию всех участковых избирательных комиссий. У нас их более тысячи. Будут отбираться кандидаты, будут назначаться члены участковых избирательных комиссий, безусловно, будет проводиться их обучение. Только потом мы подойдем к выборам".

В единый день голосования в 2023 году в Тюменской области пройдут выборы губернатора, депутатов Тюменской городской думы, довыборы депутатов Тюменской областной думы и нескольких дум сельских поселений.

Борис Олейник