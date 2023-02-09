День молодого избирателя в Тюменской области пройдет 14 апреля

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День молодого избирателя в Тюменской области в этом году пройдет 14 апреля. Дата его проведения и программа мероприятий утверждена 9 февраля на заседании Избирательной комиссии Тюменской области.

День молодого избирателя в Тюменской области, по словам председателя облизбиркома Игоря Халина, мероприятие традиционное, и проводится с 2007 года.

"В основном оно направлено на то, чтобы повысить интерес у молодого поколения к выборам, к правовой информации, к избирательному процессу", - пояснил он в беседе с корр. "Тюменской линии". Одним днем, как правило, это масштабное мероприятие не ограничивается. Уже 10 февраля представитель облизбиркома проведет первую встречу с учащимися Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства.

"Потом такие встречи пройдут во многих школах и колледжах областного центра, - пояснил Игорь Халин. – Стараемся привлечь вузы, и обязательно проводится большое мероприятие в Тюменской областной думе при поддержке Общественной молодежной палаты".

В единый день голосования в 2023 году в Тюменской области пройдут выборы губернатора, депутатов Тюменской городской думы, довыборы депутатов Тюменской областной думы и нескольких дум сельских поселений.

Борис Олейник